A Londra un mega studio clinico per valutare l’efficacia dei trattamenti contro il virus

Sul Giornale. Si chiama Recovery, è condotto in 130 ospedali su 2700 infetti. Testa quattro farmaci ma potrebbe ampliare lo spettro. Il governo inglese lo finanzia con oltre 2 milioni di sterline.

A Londra uno studio clinico condotto in 130 ospedali e su 2.700 infetti cerca di individuare l’efficacia di quattro trattamenti contro il virus. Farmaci o cocktail di farmaci già disponibili sul mercato. Ne scrive Il Giornale.

Si chiama Recovery, guarigione. A coordinarlo è Peter Horby, professore di malattie infettive emergenti e salute globale all’università di Oxford.

I trattamenti in valutazione sono quattro. Il mix di farmaci lopinavir-ritonavir, già utilizzato nelle terapie per l’HIV. L’idrossiclorochina, farmaco antimalarico impiegato anche in campo reumatologico. Il desametasone, steroide utilizzato come antinfiammatorio. L’azitromicina, antibiotico usato anche contro le infezioni delle vie respiratorie. Sono farmaci segnalati anche dall’Aifa come utilizzabili per il trattamento del coronavirus. Alcuni sono oggetto di trial medici anche in Italia.

Non è escluso che Recovery possa sperimentare in futuro anche nuovi trattamenti e farmaci.

Lo studio è importante soprattutto per il numero di soggetti coinvolti. Che sono destinati ad aumentare.

“Ogni paziente viene assegnato in modo casuale a uno dei trattamenti da verificare che viene erogato in aggiunta alle cure mediche standard. Un ulteriore gruppo di pazienti riceve infine solo le cure standard e costituisce il termine di paragone rispetto al quale si valuteranno gli effetti dei trattamenti sperimentali”.

In attesa del vaccino, è fondamentale testare l’efficacia di farmaci già in commercio. Il governo inglese ne è consapevole, tanto da aver finanziato lo studio con oltre 2 milioni di sterline. I primi risultati sono attesi fra poche settimane.