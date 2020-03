Tuttosport: L’Eca al lavoro per il flair play finanziario

Non è ancora chiaro se si tratta di sospendere alcuni parametri del Fair Play per una o due stagioni o semplicemente allargarne i margini

Il presidente dell’Eca Andrea Agnelli si è mosso per affrontare il problema del flair play finanziario, come riporta oggi Tuttosport, che difficilmente potrà essere rispettato in questa stagione a causa dell’emergenza coronavirus.

In una lettera a tutti i club Agnelli ha sottolineato che la priorità resta la salute di tutti innanzitutto, ma anche il fatto che nessuno è immune in questo momento e anche il calcio va tutelato

L’Eca ha «due obiettivi, il primo è definire una strategia realistica per riprendere a giocare i campionati nazionali e le coppe europee in modo da non compromettere la salute pubblica e quella dei giocatori; il secondo è elaborare un meccanismo per aiutare le finanze dei club in questo momento di crisi sociale ed economica».

Per quanto riguarda il flair play

Non è ancora chiaro se si tratta di sospendere alcuni parametri del Fair Play per una o due stagioni o semplicemente allargarne i margini.