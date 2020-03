«Troppo presto per vedere gli effetti della grande fuga dal Nord. Occorre aspettare altre due settimane»

Il Messaggero intervista Massimo Andreoni, primario del reparto di Malattie infettive del policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). Tra i temi toccati, quello dello spostamento in massa, lo scorso 7 marzo, dal Nord al Sud di tanti che scappavano dalla Lombardia prima che la regione venisse chiusa.

Non si può ancora capire, dice, se la grande fuga abbia prodotto o meno tutti i suoi effetti.

«È troppo presto per dirlo. Perché non basta aspettare solo i canonici 14 giorni, la durata dell’incubazione del nuovo coronavirus. Questo ci aiuterà solo a verificare se le persone partite risultano contagiate singolarmente. Bisognerà invece aspettare ancora altre settimane per capire se le persone infette al momento della partenza abbiano poi contagiato altre persone al loro rientro a Sud. In questi casi, a fare la differenza sarà stata la capacità delle regioni di Sud nell’aver intercettato le persone infette e anche i loro contatti, e di averle isolate o messe in quarantena».