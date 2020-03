Sportmediaset: per la Serie A o si torna a giocare entro il 9 maggio o salta il campionato

I 20 club di Serie A oggi si sono riuniti in conference call: se si andasse oltre sarebbe impossibile completare il campionato

La data di non ritorno è il 9 maggio. Secondo i 20 club di Serie A che oggi si sono riuniti in conference call entro il 9 maggio si deve riprendere a giocare per riuscire a chiudere il campionato. Se si andasse oltre, anche con lo spostamento dell’Europeo all’anno prossimo (come richiesto dalla Figc alla Uefa) sarebbe impossibile terminare la competizione.

Lo scrive al termine dell’assemblea Sportmediaset, sempre secondo i quali, la soluzione nello sventurato caso le competizioni nazionali fossero sospese a tempo indefinito prevederebbe l’assegnazione del titolo basandosi sulla classifica attuale: scudetto alla Juventus.

In ogni caso la Serie A ha rimandato tutto alla prossima occasione, probabilmente dopo la riunione della Uefa domani mattina che sancirà il rinvio del campionato continentale.

Per risolvere tutte le questioni “colletarali” (contratti dei giocatori in scadenza, sponsorizzazioni, diritti tv), la proposta è quella di spostare le scadenze a metà luglio, con una deroga alle norme delle regole Noif.