«Se tutti indossassero mascherine chirurgiche il virus non si diffonderebbe. Ffp2 e Ffp3 solo per medici»

Il Corriere della Sera intervista Gloria Taliani, infettivologa dell’Umberto I di Roma. Il tema sono le mascherine e la loro utilità.

«Le mascherine servono. Se le indossassero tutti, il virus non si diffonderebbe. La mascherina serve a chi è positivo, perché impedisce la trasmissione del virus. C’è una quota della popolazione che è asintomatica o ha lievi sintomi e non ha fatto il test. Quindi potrebbe essere positiva. Per questo, se l’indossassero tutti, nessuno potrebbe contagiare».

Ma quale mascherina? La Taliani non ha dubbi:

Le FFP2 FFP3, usate dal personale medico, sono sconsigliate agli altri.

La mascherina chirurgica offre una protezione totale, ma deve essere indossata bene.

«Deve essere appoggiata sotto il mento, legata e deve coprire il naso. Deve restare ben aderente al viso. Ci sono persone che la indossano come una foglia di fico. C’è anche un rinforzo di metallo sul dorso del naso: se si lascia uno spazio aperto, le goccioline possono cadere e allora non serve a niente».

Il fatto che non siano obbligatorie, spiega, dipende dal fatto che non ce ne sono abbastanza.

E conclude:

«Se si è da soli non serve a nulla. Risparmiamole per chi ne ha davvero bisogno. L’ideale sarebbe cambiarle a ogni uso, ma se si vogliono riusare, bisogna lavarsi bene le mani, per non infettare gli oggetti».