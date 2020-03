Ronaldo: “Restate a casa e aiutiamo tutti gli operatori sanitari che lottano per salvare vite umane”

Dopo la polemica sollevata dalla foto che lo aveva ripreso nelle strade di Funchal a spasso con la compagna, Cristiano Ronaldo è tornato a parlare oggi attraverso i social. Il campione portoghese ha lanciato un messaggio su Twitter e Instagram con una foto che lo riprendeva nel salotto di casa con i suoi figli

In this difficult moment for the whole world, let’s be thankful for the things that matter – our health, our family, our loved ones. Stay home and let’s help all the health workers out there fighting to save lives.🙏🏽❤️🌈 #stayhomesavelives pic.twitter.com/lVEBu5vbqW

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 30, 2020