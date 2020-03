Tennis: Roland Garros posticipato al 20 settembre, Wimbledon in dubbio

Parigi è il primo Grand Slam a saltare a causa della pandemia, il torneo londinese per ora è in attesa di sapere cosa ne pensa il governo

Il primo torneo del Grand Slam a saltare è Parigi: la Federazione Internazionale di tennis ha deciso di non far giocare il Roland Garros a maggio, ma di posticiparlo al 20 settembre.

Nel frattempo Wimbledon resta in dubbio. In una risposta al sito Ubitennis l’AELTC (All Englang Lawn Tennis and Croquet Club), dice che “sta continuando a monitorare la situazione coronavirus, lavorando a stretto contatto con il governo e le autorità che si occupano di salute pubblica, e sta seguendo i loro consigli riguardo la promozione di buone pratiche di igiene nel nostro impianto. Seppure al momento continuiamo a lavorare per la regolare organizzazione dei Championships, agiremo responsabilmente, nel miglior interesse della società”.