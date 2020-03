Rezza: «Macché riaperture. Impossibile prevedere la data del picco e dopo servirà tanta prudenza»

Sul Corriere della Sera l’intervista a Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore della Sanità.

«Macché riaperture. Dobbiamo toglierci questa parola dalla testa per un bel po’. Ancora dobbiamo vedere gli effetti chiari delle misure di contenimento e già pensiamo alla vita normale? Non esiste. Il virus non scompare per incanto e se anche avessimo la bacchetta magica per eliminarlo dovremmo fare i conti col resto d’Europa, con i Paesi che non hanno adottato provvedimenti forti prendendo a modello la città di Wuhan, dove è cominciata l’epidemia. Che facciamo, sigilliamo le frontiere per difenderci?».