Repubblica: l’Italia teme di restare senza tamponi, stanno finendo le scorte anche di reagenti

L’allarme riguarda tutto il Paese. La propagazione del virus in Europa e negli Usa moltiplica la concorrenza e noi rischiamo di non ricevere più il materiale. Anche il Veneto rallenta

Il problema tamponi esiste. Ed è serio. Oggi ne scrive Repubblica. La richiesta cresce ma

Il virus si estende in Europa e negli Usa, la concorrenza nella domanda cresce e l’Italia teme di non ricevere più il materiale, o di averne scarsa disponibilità nel giro di pochi giorni.

Intanto, i calciatori, gli attori e i politici vengono regolarmente sottoposti ai test. Ma i medici, i più esposti al contagio, lavorando in prima linea contro il virus, no. E fioccano le proteste.

Ieri, in Italia, è stato fatto il più alto numero di tamponi da quando è iniziata l’epidemia: 27.500. Il numero di positivi è stato lo stesso del giorno prima (intorno a 5.200), quando i test sono stati 21.500.

Anche 81 sindaci della Città metropolitana di Milano chiedono analisi per medici e infermieri, a tappeto, sul modello del Veneto, dove si fanno tamponi a tutti i sintomatici.

Anche in Veneto i tamponi rallentano. Quelli promessi da Zaia dovevano essere 11mila, scrive Repubblica, invece sono fermi a circa 4mila. E la Regione lamenta il fatto che mancano i tamponi e anche i reagenti.

«Non solo non si iniziano più a trovare i tamponi ma neanche i reattivi per il laboratorio. Se il tampone in qualche maniera si può reperire, magari producendolo, molto più complesso è avere il materiale per il laboratorio. Le ditte internazionali che ci rifornivano ci hanno fatto sapere che dall’Inghilterra è arrivato un super ordine da 67 milioni di sterline e che per ora non possono darci più di 5mila tamponi al giorno».