Repubblica: i calciatori del Napoli si allenano in casa, gara di palleggi con la carta igienica

È tempo di smart working e di restare in casa e allora anche i calciatori del Napoli hanno dato il buon esempio, come riporta l’edizione napoletana di Repubblica, impegnandosi a fare sport in casa ognuno a modo loro e incoraggiando i tifosi a fare lo stesso

Tra i più attivi c’è Dries Mertens, che ieri ha inviato pure un messaggio d’incoraggiamento a tutti i medici in prima linea contro il virus. Il belga si allena ogni giorni a Posillipo sulla terrazza della sua casa con la moglie Kat e ha postato una divertente foto in cui solleva una magnum di champagne, al posto dei pesi. Insigne e Politano hanno invece risposto al faticoso challenge che hanno ricevuto sui social da Immobile: l’invito a prendere parte a una gara di flessioni in cui stanno per essere coinvolti quasi tutti i calciatori della Serie A, uno dopo l’altro.

Ogni scusa è buona per fare sport e magari per sorridere un po’. Lo spagnolo Fabiàn ha lanciato ai suoi amici un’altra sfida comica sui social, inventandosi addirittura una gara di palleggi con il rotolo della carta igienica al posto del pallone. Di Lorenzo l’ha imitato esibendosi sul suo terrazzo con una “mini ball” creata con gli stracci. È andata invece peggio a Callejòn, coinvolto dagli allenamenti quasi militari della sportivissima moglie, Marta Ponsati. Flessioni e addominali con musica sudamericana in sottofondo, ripetuti in maniera ossessiva e poi mostrati ai fan attraverso Instagram.