Repubblica: 8 nuovi posti in terapia intensiva ai Colli. Attrezzato il Loreto Mare

Da ieri sera, scrive Repubblica Napoli, l’Azienda dei Colli, che comprende Cotugno e Monaldi, ha a disposizione altri 8 posti in terapia intensiva per pazienti Covid-19. Si aggiungono ai 16 già occupati da pazienti in fase acuta. Ne dovrebbero essere allestiti altri 16 nei prossimi giorni.

Oggi, invece, sarà ricoverato il primo paziente in terapia intensiva all’ospedale Loreto Mare attrezzato dall’Asl Napoli 1 per accogliere pazienti affetti da Covid-19.

Su Repubblica Napoli le parole del manager, Ciro Verdoliva:

«Avremo un’area ampia con 120 posti letto per i pazienti del coronavirus. Ci sono subito 10 posti in più in terapia intensiva e la prossima settimana ne avremo altri 20 per la terapia sub intensiva ma già attrezzati per quella intensiva. Fa parte della preparazione a un eventuale scenario peggiore. In due settimane avremo anche ulteriori 40 posti di degenza ad alta intensità di cura per il Covid-19».