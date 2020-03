RaiNews: per il terzo giorno di fila zero contagi interni in Cina

Continuano ad arrivare buone notizie dal fronte cinese del coronavirus. Secondo quanto riporta RiaNews per il terzo giorno di fila la Cina non ha avuto nuovi casi di coronavirus generati sul fronte interno, neanche a Wuhan.

Per il terzo giorno di fila, la Cina non ha avuto nuovi casi di coronavirus generati sul fronte interno, neanche a Wuhan il focolaio della pandemia: nei dati aggiornati a venerdì, la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) ha citato solo 41 infezioni importate dall’esterno. Sono 14 i casi a Pechino, 9 a Shanghai, 7 nel Guangdong e 4 nel Fujian; due ciascuno nelle province di Zhejiang, Shandong e Shaanxi; uno nello Sichuan. Il numero dei contagi di ritorno è salito a 269. I nuovi decessi sono 7, tutti nell’Hubei, per totali 3.255. Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Corea del Sud, a causa di alcuni piccoli focolai:secondo i dati forniti dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) aggiornati a venerdì, le infezioni aggiuntive sono 147 dalle 87 di giovedì, portando il totale a 8.799. Con 8 nuovi morti, il bilancio dei decessi supera quota 100, fino a 102, a un mese dalla prima vittima causata dal Covid-19.