Messi: i giocatori del Barcellona si tagliano lo stipendio del 70%

Lo ha annunciato il Pallone d’Oro, che spiega che oltre alla riduzione dello stipendio la prima squadra farà in modo che i dipendenti della società continuino a guadagnare come prima

I giocatori del Barcellona si tagliano lo stipendio del 70%. Messi compreso. Lo annuncia proprio il Pallone d’Oro con un comunicato sui suoi social.

Dopo alcuni giorni di negoziati e trattative tra la prima squadra e il club, il campione argentino ha preso la parola per ribadire che la decisione di tagliarsi la retribuzione a partire da marzo è “una iniziativa personale” dato il momento di particolare emergenza.

Messi ha anche spiegato che la prima squadra fornirà un contributo in modo tale che il resto dei dipendenti della società possano continuare a guadagnare come prima, senza dover sopportare dei tagli. Non senza un pizzico di polemica:

“Vogliamo chiarire che la nostra volontà è sempre stata quella di applicare una riduzione dello stipendio, perché comprendiamo appieno che si tratta di una situazione eccezionale e siamo i primi ad aver sempre aiutato il club quando ci veniva chiesto”. “Ci sorprende molto che all’interno del club ci siano state persone che abbiano cercato di metterci sotto la lente d’ingrandimento e abbiano cercato di metterci pressione per fare qualcosa che sapevamo avremmo fatto. Se l’accordo è stato ritardato di alcuni giorni, è semplicemente perché stavamo cercando una formula per aiutare il club e anche i suoi lavoratori in questi tempi difficili”

La stessa dichiarazione di Messi è stata poi replicata dai suoi compagni di squadra sui rispettivi profili social.