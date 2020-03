«L’ultimo contagio in Toscana alla metà di maggio. In Campania a fine aprile»

Una ricerca dell’Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief). «I dati sulle singole regioni sono soggetti a forti revisioni di giorno in giorno»

Quando potranno azzerarsi i nuovi contagi in Italia? Il corriere.it riporta una ricerca dell’Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief), “un centro di ricerca universitaria di Roma sostenuto dalla Banca d’Italia ma del tutto indipendente”. L’ultima regione è la Toscana, la più lenta. Tra il 5 maggio e il 16 dovrebbero terminare anche lì i nuovi contagi. Quindi il 16 maggio dovrebbe essere il giorno in cui in Italia potrebbe esserci l’ultimo nuovo contagio.

Ogni data si riferisce a un periodo di dieci giorni. In Campania l’ultimo nuovo contagio dovrebbe esserci tra il 20 e il 30 aprile.

Va tenuto presente però che i dati sulle singole regioni sono soggetti a forti revisioni di giorno in giorno, perché un numero relativamente ridotto di nuovi casi può far variare di molto le estrapolazioni. Per questo va seguita soprattutto la tendenza nazionale, fondata su una base di dati più vasta, ed essa oggi indica l’orizzonte di maggio anche se si tiene conto di possibili valori fuori dalla norma che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Regione Data Prevista

Abruzzo Aprile 11

Basilicata Aprile 7

Calabria Aprile 17

Campania Aprile 20

Emilia-Romagna Aprile 28

Friuli-Venezia Giulia Aprile 10

Lazio Aprile 16

Liguria Aprile 7

Lombardia Aprile 22

Piemonte Aprile 15

Puglia Aprile 9

Sicilia Aprile 14

Toscana Maggio 5

Trentino-Alto Adige Aprile 6

Umbria Aprile 7

Valle d’Aosta Aprile 8

Veneto Aprile 14