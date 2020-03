Lo stop per covid-19 costerà un miliardo alla Nba. Si riducono drasticamente gli stipendi dei giocatori

Il quotidiano spagnolo Diario As racconta quanto il mancato giro d’affari inciderà sul basket USA. La Nba si’è fermata, l’Uefa non ancora

L’NBA aveva cominciato la stagione bruciando 500 milioni di dollari per la crisi “diplomatica” con la Cina, quella aperta dal tweet di Daryl Morey, direttore generale dei Rockets, a favore delle proteste di Hong Kong. Poi, d’un tratto, al basket americano è toccato dare la sveglia agli USA, che fino allo stop alle partite NBA aveva trattato la pandemia di coronavirus quasi come un affare estero. La lega più ricca e potente del pianeta s’è fermata, come per esempio non è riuscita ancora a fare l’Uefa. Quanto gli costa?

Il reddito – scrive As in un pezzo molto interessante – è garantito con un contratto blindato fino alla fine della stagione 2024-2025 e per il quale Disney (ESPN, ABC) e Turner (TNT) pagano 24.000 milioni per nove anni. Senza partite, le entrate dirette per i club soffrono drammaticamente. Ogni partita in casa garantisce a una squadra una media di circa 2 milioni di dollari, una cifra che varia dai 3,5 per i Warriors, il massimo, a poco più di un milione per i Grizzlies o i Pelicans. La differenza che corre tra San Francisco, Memphis o New Orleans. E questo solo nella Regular Season, ai playoff questi importi salgono vertiginosamente. Con 263 partite sospese in un limbo, l’impatto stimato supera i 500 milioni di dollari di base e secondo molti esperti si arriverà a un miliardo di mancati introiti tra biglietti, parcheggi, sponsor, merchandising…

Lo stop influisce anche sui salari dei giocatori. Radicalmente. Lo stipendio dei giocatori è stabilito dal salary cap, importo fissato di anno in anno influenzato dal BRI, il Basketball Related Income, cioè tutte le entrate direttamente collegate alle partite di basket. L’indotto. Il BRI, il reddito della NBA, in questi anni è salito a livelli record si aggirava intorno agli 8 miliardi l’anno.

Per i giocatori l’NBA calcola il limite salariale dal BRI dell’anno precedente: 109,1 milioni di dollari in questa stagione, e per il prossimo la stima era di 116. Ora, con le entrate quasi azzerate, si rischia il crollo e poi un rimbalzo per l’anno seguente clamorosamente alto. Per evitare questo tipo di problemi, i team e i giocatori potrebbero negoziare ora per eliminare drastici cali e aumenti.