La Fifa rinvia il Mondiale per club, si giocherà nel 2022 o 2023

Dopo Uefa e CONMEBOL anche la Fifa svuota il calendario internazionale, posticipando a data da destinarsi la nuova competizione per club, la cui prima edizione a 24 squadre era prevista per il 2021

A cascata il rinvio degli Europei al 2021 trascina con sé prima la Copa America e ora anche il Mondiale per club. Dopo Uefa e CONMEBOL anche la Fifa svuota il calendario internazionale, posticipando a data da destinarsi la nuova competizione per club, la cui prima edizione a 24 squadre era prevista per il 2021.

La Fifa ha deciso in funzione del domino innescato dalla scelta – obbligata – di traslare di un anno il campionato itinerante europeo. Il Mondiale per club si dovrebbe giocare l’anno dopo, o anche nel 2023.

ULTIM’ORA FIFA

Covid-19, rinviato il Mondiale per club. Donati 10 milioni di dollari alla World Health Organisation#SkySport — Sky Sport (@SkySport) March 17, 2020