«La burocrazia aggrava la penuria di protezioni. La mascherina dovrebbero indossarla tutti»

Il Corriere Milano intervista Maurizio Viecca, primario di cardiologia del Sacco. Ha anche un ruolo di rappresentanza nell’associazione nazionale dei primari ospedalieri. Lamenta la scarsità di monitor per le terapie.

“Sono alla disperata ricerca di 4 o 5 monitor per le terapie, ne abbiamo un gran bisogno. A un certo punto mi sono offerto di ordinarli io, ma l’azienda che li produce mi ha detto di aver vinto una gara Consip per 250 monitor e quindi l’acquisto sarà centralizzato. La burocrazia in questa fase è un problema, un’aggravante non da poco, per gli ospedali che sono sotto stress in tutte le loro componenti”.