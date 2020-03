Insigne su Instagram contro il Covid-19: “Mi raccomando, stiamo a casa. Non usciamo”

Il capitano del Napoli ha postato sul suo account un video in cui invita tutti a seguire le indicazioni del Governo per frenare l’emergenza sanitaria da coronavirus

Anche il capitano del Napoli Lorenzo Insigne invita a seguire le raccomandazioni del Governo. Non uscire, evitare i contatti tra le persone, evitare gli assembramenti. Restare a casa per frenare il dilagare dei contagi per coronavirus.

L’attaccante azzurro ha postato un video su Instagram in cui raccomanda a tutti di stare a casa.

“Mi raccomando, stiamo a casa. Non usciamo. Così tutti insieme combattiamo il coronavirus”.

E ha concluso con un appello anche in napoletano, affinché fosse più chiaro il messaggio a tutti i suoi conterranei. Ecco il video.

Visualizza questo post su Instagram #iorestoacasa 💙 Un post condiviso da Lorenzo Insigne (@lorinsigneofficial) in data: 12 Mar 2020 alle ore 7:12 PDT