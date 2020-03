In corso Consiglio dei Ministri, si valutano multe fino a 4mila euro per chi vìola il “restate a casa”

Multe a chi non rispetta divieto di spostamento, chiusura da 5 a 30 giorni per gli esercizi commerciali e possibile proroga delle misure fino al 31 luglio

Il Consiglio dei Ministri è riunito per decidere nuove misure per l’emergenza sanitaria Covid-19.

Come anticipato questa mattina dal Corriere della Sera, è allo studio una bozza di decreto legge che prevede nuove misure di controllo degli spostamenti della popolazione. In particolare, si pensa di stabilire multe da 500 a 4.000 euro per chi non rispetta le misure di contenimento imposte dal governo. e, per gli esercizi commerciali che infrangono i divieti, la chiusura da 5 a 30 giorni.

Inoltre, ci sarebbe anche al vaglio la possibilità di prorogare le misure per contenere i rischi “per periodi modificabili più volte fino al 31 luglio 2020”.