Il sindaco di Bergamo: «L’ospedale in Fiera si farà, è il primo aiuto delle istituzioni»

Il messaggio del primo cittadino Gori: sarà organizzato dagli alpini. Servono medici esperti in malattie infettive, pneumologi, anestesisti, anche da poco in pensione

Il sindaco Giorgio Gori aggiorna con un video su Facbeook sulla vicenda dell’ospedale da campo da allestire nella fiera di Bergamo. Ne abbiamo scritto oggi e nei giorni scorsi.

«Era arrivato uno stop a sorpresa da parte della Regione – le parole del sindaco -. C’è stato molto trambusto, molti di voi si sono fatti sentire, anche sui social, molti mi hanno scritto e la notizia nuova è che l’ospedale si fa. Dubbi e perplessità sono superati. I medici sono confermati. Organizzata dagli alpini e gestita da me, la struttura darà respiro agli ospedali del territorio, in primo luogo all’ospedale San Giovanni. È la prima vera risposta che Bergamo riceve dalle istituzioni regionali e nazionali cui va il mio ringraziamento.

Oggi il governo si è occupato di Bergamo. Boccia ha parlato di cento medici da tutta Italia per la Lombardia, Conte ha parlato di trecento medici per tutte le zone più colpite. L’Italia si è finalmente accorta della sofferenza di Bergamo e della sua provincia.

Abbiamo bisogno di medici , un appello che si estende a medici da poco in pensione, uno o due anni, e medici che lavorano in attrezzature private esperti in malattie infettive, pneumologi, anestesisti. Sono le discipline maggiormente utili. Anche altre specialità possono essere d’aiuto.

Abbiamo lanciato la campagna “c’è bisogno di te”.

L’indirizzo email è: perlalombardia@regione.lombardia.it