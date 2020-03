Il Daily Mail: Agnelli è un mediocre senza integrità sportiva, vuole distruggere il calcio

Durissimo editoriale contro il presidente Juventus: è avido e stupido. Il calcio non appartiene ai figli titolari di fondi fiduciari ed eredità, ma ai lavoratori

Andrea Agnelli “è un uomo senza una singola cellula di sentimento per lo sport o l’integrità sportiva”. Che è la cosa più accomodante che leggerete in questo editoriale di Martin Samuel, sul Daily Mail. L’uscita del Presidente della Juventus a Londra sull’Atalanta, e sul dubbio che meritasse di essere in Champions senza il blasone della storia ha lasciato una lunga striscia di commenti, anche durissimi. Ma all’indomani dell’ennesima impresa europea della squadra di Gasperini la stampa inglese torna sulle sue parole e, nel caso del Daily Mail, ci va pesantissimo.

Agnelli, scrive il quotidiano inglese, “ha avuto la fortuna, fin dalla nascita, di avere il controllo di una delle grandi dinastie del calcio: la Juventus. E da questa posizione di enorme fortuna, vuole distruggere la più grande competizione per club del mondo e il calcio come è conosciuto e amato. Non rovinare, danneggiare… Distruggere. Se il tipo di competizione proposto da Agnelli dovesse nascere, la Champions League come la conosciamo non esisterebbe più. Il calcio nazionale sarebbe bello che finito. La sua avidità, la sua stupidità, ucciderebbe uno sport che non appartiene ai figli titolari di fondi fiduciari ed eredità, ma ai lavoratori, agli uomini e alle donne normali. Il nostro gioco, il nostro divertimento, non il suo flusso disperato di entrate. Il nostro brivido di piacere, non la sua coperta di sicurezza. Agnelli è una mente mediocre in un mondo sempre più pieno di mediocri, quindi è ovvio che è la mediocrità che desidera premiare”.

L’Atalanta “non ha bisogno del rispetto condiscendente di Agnelli e del suo gruppo di intelletti inferiori. La scorsa stagione ha giocato tre volte con la Juventus: ne ha vinto una, ne ha pareggiato due. Questo è ciò che Agnelli desidera fermare: la concorrenza”.