Il cerchio si stringe sulla Premier: tre giocatori del Leicester in quarantena

Ora tutti i compagni di squadra si stanno sottoponendo ai test per il coronavirus. Intanto il governo inglese è fortemente criticato per la risposta troppo debole alla pandemi

Tre giocatori del Leicester sono in quarantena volontaria dopo aver mostrato i sintomi della Covid-19. E ora tutto il resto della squadra si sta sottoponendo ai test per verificare la positività da coronavirus.

Il cerchio si stringe attorno alla Premier, proprio mentre anche Liga ha sospeso il campionato. Il governo inglese (e quello del calcio in particolare) è sotto pressione per la risposta alla pandemia definita da molti esperti troppo debole e da uno in particolare “patetica”.

Ieri sera a Liverpool si è giocato il match di Champions contro l’Atletico, a porte aperte: 60.000 persone stipate nello stesso stadio, in spregio di ogni elementare regola di cautela.