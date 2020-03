I bambini come i cani: ora il Viminale consente la passeggiatina sotto casa

Nuova circolare del Ministero ai prefetti: un solo genitore alla volta può far prendere un po’ d’aria ai figli “minori”, e “solo in prossimità della propria abitazione”

“Perché i cani possono uscire e i bambini no?”, si chiedevano in molti. Il Viminale ha appena inviato una circolare ai prefetti per sanificare questa discrepanza: si può fare, un solo genitore alla volta può portare i figli “minori” a pascolare in strada, ma “in prossimità della propria abitazione”. Lo riporta Repubblica.

L’ora d’aria per i bambini è “da intendersi consentita”, “in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione”. La circolare ha l’intento di fare un po’ di chiarezza sui divieti di assembramento e spostamenti introdotti con le misure di contenimento sociale.

Ma i runners no. Si può camminare, piano. Non correre. Perché “l’attività motoria generalmente consentita”, precisa il testo, “non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)”.