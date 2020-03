Guardiola e Messi donano 1 milione ciascuno per la lotta al coronavirus

Le donazioni andranno ad un ospedale di Barcellona e ad un’associazione che che si occupa dell’acquisto e della fornitura di attrezzature mediche in catalogna

Prosegue la gara di solidarietà anche nel mondo dello sport per aiutare nella battaglia contro il coronavirus. Anche Messi e Guardiola sono scesi in campo con gli altri campioni del calcio, donando ciascuno 1 milione di euro

La donazione di Pep andrà al Fundació Àngel Soler Daniel, fondazione gestita dal Col.legi de Metges di Barcellona e che si occupa dell’acquisto e della fornitura di attrezzature mediche come maschere, occhiali, guanti in lattice, disinfettante e respiratori, necessari per affrontare il Covid-19. L’intero materiale sarà distribuito in tutto il territorio catalano.

Analoga cifra è quella che è stata donata da Lionel Messi, come riporta As, che sarà divisa tra un ospedale di Barcellona ed un altro in Argentina.