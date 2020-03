Grassani: “Per i calciatori l’allenamento a casa non è da equiparare al lavoro”

Si continua a parlare della possibilità di ridurre gli stipendi dei calciatori e di tutti i dipendenti delle società di calcio per riuscire ad arginare la crisi economica conseguente allo stop per l’emergenza coronavirus. Oggi il legale del Napoli, l’avvocato Grassani ne ha parlato al Mattino

«È un’ipotesi percorribile dal punto di vista legale. Fin dal primo giorno in cui le attività sono state completamente interrotte. In punta di diritto si può invocare l’impossibilità sopravvenuta di offrire la prestazione lavorativa».

Questo a prescindere dal fatto che il campionato possa riprendere o meno?

«Se il campionato si concluderà entro il 30 giugno basterà invocare il fatto che i calciatori non si siano allenati e non abbiano partecipato a gare o ritiri per 50 giorni. Basterebbe al club per chiedere una riduzione se non a una integrale interruzione del pagamento».