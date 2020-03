«Gli 8mila morti italiani sono dovuti al virus. Terapia intensiva unica cura per la polmonite Covid-19»  

Su Repubblica un’intervista a Luciano Gattinoni. E’ medico rianimatore, presidente della Società mondiale di Terapia Intensiva.

Il coronavirus, spiega,

«È un microrganismo che nella maggioranza dei casi non fa danni, ma in alcuni si attacca ai polmoni e diventa letale. In Germania ho visto dei pazienti e molti me li hanno sottoposti dall’Italia. La malattia si presenta in modi diversi e porta a una grave carenza di ossigeno».