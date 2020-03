Gazzetta: Ronaldo resta a Madeira, confinato fino a nuovo ordine

La Juve ha comunicato che il campione portoghese è rimasto bloccato, ma i dubbi che sia stato lui a non voler rientrare in Italia ci sono

Dopo la notizia arrivata ieri sera che il giocatore della Juve Rugani è il primo caso si calciatore positivo al coronavirus, sono partite le procedure di sicurezza. Juventus in quarantena, ma anche Inter dal momento che hanno giocato contro solo pochi giorni fa.

Cristiano Ronaldo, ricevuta la notizia, ha deciso di non rientrare da Madeira, come ah comunicato il club bianconero

«Ronaldo resterà a Madeira in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso»

Il dubbio che solleva la Gazzetta dello Sport, è che dal comunicato non si capisce se questa sia la volontà della società o del calciatore che sembra essersi rifiutato di rientrare al momento. Ronaldo è andato in Portogallo per fare visita alla mamma che una settimana fa è stata vittima di un ictus ed ha approfittato per spostare a Madeira i figli e Giorgina.

Dal Portogallo assicurano che il campione portoghese sta facendo di tutto per non saltare ulteriori allenamenti, ma è chiaro che con la situazione che si è venuta a creare in Italia è possibile che Ronaldo non abbian intenzione di tornare per poi restare bloccato lontano dalla famiglia e senza dover giocare