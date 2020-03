Galli: “Servono strutture che possano ospitare i positivi non ospedalizzati”

Sul Sole 24 Ore un’intervista a Massimo Galli, responsabile delle Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano. Si esprime sull’alto tasso di mortalità del virus in Italia.

Il fatto che i test vengano somministrati solo ai fortemente sintomatici portano ad un tasso di letalità tra i più alti del mondo.

“Abbiamo investito e lavorato molto affinché gli ospedali potessero essere in grado di rispondere all’emergenza e abbiamo fatto i tamponi alle persone con sintomi perché non eravamo in grado di farne di più. Ora serve un intervento di tipo territoriale con iniziative che consentano di avere più possibilità diagnostiche in situazioni periferiche agli ospedali, per non concentrare la gente ai pronto soccorso se non c’è la necessità di farlo”.