Gallera: “Dobbiamo stringere i denti. State lontani anche dai vostri familiari”

L’assessore al Welfare della Lombardia “Sono passate quasi due settimane e pensavamo che fosse sufficiente, invece il traguardo è qualche chilometro più in là”

Dopo il nuovo bollettino di guerra della Lombardi arriva Come ogni pomeriggio, arriva l’appello dell’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, in una diretta Facebook.

“Sono passate quasi due settimane e pensavamo che fosse sufficiente, invece il traguardo è qualche chilometro più in là. Dobbiamo stringere i denti ma ce la faremo. E’ necessario che tutti abbiano un atteggiamento responsabile, vediamo i risultati di domenica. State lontani anche dal vostro coniuge, anche dai vostri familiari”.

I numeri non sono certo confortanti, si tratta di 2.168 i morti causati dal Covid-19 in Lombardia ad oggi, con un incremento di 209 decessi in 24 ore. Il dato che preoccupa di più è quello relativo alla città di Milano dove ci sono attualmente 3.278 positivi al coronavirus, 635 più di ieri

Ci sono anche le buone notizie però che riguardano le strutture mediche in via di costruzione, da domani sarà pronta quella di Cremona, una struttura con 60 posti letto e 16 posti di terapia intensiva. Da sabato si aggiungerà anche l’ospedale militare che sarà realizzato a Crema:

“Lì, già da sabato o domenica arriverà una brigata di medici da Cuba, con grande esperienza nei confronti del virus Ebola”.

E per quanto riguarda l’ospedale da campo di Bergamo l’assessore alla protezione civile lombardo assicura Foroni

“La tensostruttura sarà pronta in 72/96 ore. Poi ci vorrà il tempo per attrezzare i letti, ma si tratta di una struttura di eccellenza a livello internazionale”.