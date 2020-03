Dialogo tra Montalbano e Catarella sull’ultimo romanzo di Montalbano

Allura fusse meliora che Muntilbano mori viraminta?”. “Va bine per la mortia ci stavi simpra timpa. Si virus permittit… “

Non si arricurdava plus che juorno fusse: li iorna passavino sinza piso e sinza cavudo. Il timpa si eri sfilacciati ma nillo stisso timpa si eri dilatata commo un liquito densa.

Eri lì sul tirrazina a biversi il caffia, ma il pinsero eri vacua commo nu sacca sinza nucia. Quanna saribbi durate ancura chesta camurria? , Cirto nun puteva arrisolversi ambressa e quinni bisognavi fari di necessitati virtuti.

A granni cammurria si asummai na cammurria chiù nica ma non mina camurria: il sona del tilifono…

“Dutturi, dutturi: viva è?”.

Muntiltibano (grattannasi i cabasisa): “ ‘ngrazianna bine stoia e tibi?”.

Catarelli: “Nun lu saccia… “.

M: “Che voli significari?”.

C: “Alli volta mi pari di esserici et altira vota mi pari non ci sia”.

M. “Non ci sia chi?”.

C: “Chella che non ci stavi”.

M: “Ma pirchia non ci stavi?”.

C: “Pirchia si ni ia”.

M: “Indovi si n’ia?”.

C: “Ia ia”.

M (arridenda di gusta): “Catarè sapi macari l’Anglesa?”.

C: “Nonsi dutturi ma qualichi palabra la parla”.

M: “Allura che mi vuliva diciri?”.

C: “Havi litta supra Internetta che lia moria a maggio… “.

M: “Ma l’avia litta dinta a n’oroscopa?”.

C: “Nonsi, io non liggia e non oroscopa”.

M: “Mi dispiaci: e quinni indovi?”.

C: “L’havia litta ncoppa a na pagine culturalia: dicia che a mayo aesce l’ultime romanza del Maistro indovi Zingaretta-Montilbano moria”.

M: “Ma che ci trasi ia cu Zingaretta? , chella fictiona è”.

C: “Ma mi dispiacia che addoppo che morse Sironia ed il Maistra moria macari il pirsonaggia”.

M. “Macari a mia dispiaci: ma in funda è chiù iusta accussi”.

C: “Pirchia dicia chesta?”.

M: “Pirchia poia macari ci stavi qualichiduno che lo voli accontinuari e veni fora n’ata cosa e si adulteri il pirsonaggio: come havi succiso con Larsonna… “.

C: “Ma io a Larsonna nun lo saccia”.

M: “Non havi mai litta Millennia?”.

C: “Nonsi io li cusa dei tistimonia di Ginova nun li ligga”.

M: “Catarè est n’altira cusa: nun sugno i ginovisa”.

C: “Ma che fusse?”.

M: “Est n’autora svidisa che havi scripta na trilogie su un giurnaliste che faciva l’indagia”.

C: “E quinni?”.

M. “E quinni poi quanno Larsonna murette i sua libbra l’havi continuata n’altira”.

C: “Ma n’altira nun è Larsonna”.

M: “Veru è!”.

C: “Allura fusse meliora che Muntilbano mori viraminta?”.

M (rigrattannasi i cabasisa): “Va bine per la mortia ci stavi simpra timpa”.

C: “Va bine nun stama a ci pinsari: nuia stamma ancura a fini martia ed a maya ci duvimma arivari”.

M. “Si virus permittit… “.

C: “Virus est”.

M. “(…)”.