Da oggi, in Italia, vietato uscire dal proprio comune. Stazioni presidiate

Arriva un nuovo provvedimento per il contenimento dell’epidemia di Covid-19. A scriverlo è l’edizione online del Corriere della Sera.

Si tratta di una nuova ordinanza del ministero dell’Interno e di quello della Salute che vieta alle persone di

«trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano», salvo che «per comprovate esigenze lavorative», di «assoluta urgenza» o per «motivi di salute».