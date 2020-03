CorSport: ufficiale, gli allenamenti del Napoli slittano a lunedì

La decisione è arrivata ieri sera dopo l’ennesima conference call in cui De Laurentiis si è confrontato con Gattuso e con il dottor Canonico. Piani personalizzati da svolgere a casa per i calciatori

Il Napoli avrebbe dovuto tornare ad allenarsi domani a Castel Volturno, invece è tutto rimandato a lunedì. La società ha ufficializzato la notizia ieri sera sul suo sito ufficiale. Il Corriere dello Sport scrive la decisione è arrivata

“dopo l’ennesima conference call a più voci, nel corso della quale De Laurentiis si è ovviamente confrontato soprattutto con Gattuso e con il dottor Canonico”.

Tutti a casa, quindi, ma non a riposo. Agli infortunati è stato assegnato un piano personalizzato per non interrompere i recuperi. Per tutti gli altri, invece, un piano atletico da svolgere individualmente.

“Con tanto di regole alimentari e comportamentali (quelle di base, universali).