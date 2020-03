CorSport: Gazidis annuncia al Milan l’addio di Boban e conferma la fiducia a Pioli

L’ad rossonero ha avuto un confronto di 10 minuti con la squadra negli spogliatoi di San Siro. Nessun contatto con Rangnick. Nei prossimi giorni incontro con Maldini e Massara

Il Milan domani torna in campo contro il Genoa. Oggi i rossoneri hanno fatto l’allenamento di rifinitura allo stadio San Siro. Pioli ha voluto far abituare il gruppo a giocare a porte chiuse, in modo da arrivare preparati all’appuntamento. Secondo quanto riporta l’edizione online del Corriere dello Sport, nello spogliatoio c’è stato un incontro della squadra con Ivan Gazidis. L’amministratore delegato del Milan ha comunicato al gruppo che Boban andrà via.

Scrive il quotidiano sportivo:

“La vera novità, però, ha riguardato Ivan Gazidis, con l’ad rossonero che ha intrapreso un colloquio con la squadra di 10 minuti negli spogliatoi di San Siro, dove ha confermato la fine del rapporto con Zvonimir Boban, ribadendo anche la fiducia della proprietà a Stefano Pioli. Nessun contatto con Ralf Rangnick, Gazidis incontrerà nei prossimi giorni Paolo Maldini e Ricky Massara”.