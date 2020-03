Coronavirus, lunga coda all’ufficio postale di Giugliano

Come si evince dalle foto postate da Terra Nostrum Trentola Ducenta alle 8.30 di questa mattina fuori all’Ufficio Postale di Giugliano si sono registrate lunghe code che non rispettavano il distanziamento sociale attualmente imposto.

Altro che divieto di assembramento e rispetto di almeno un metro di distanza per l’emergenza #Coronavirus. La gente fuori in attesa di entrare nella posta, uno addosso all’altro. L’ignoranza e la strafottenza regnano sovrane. Intanto contagi, malati e decessi sono in aumento in #Campania dove come si vede, regna l’anarchia. È troppo per questa gente fare una fila ordinata sul marciapiede che rispetti almeno la distanza di un metro? Ma chi dovrebbe controllare che ciò non accada🤔🤔🤔? E quando usciremo più da questa follia!