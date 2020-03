Coronavirus, il governatore della Regione Puglia: “Bloccare i treni in arrivo dal Nord”

Ma la Polizia ferroviaria, incaricata di fare i controlli nelle stazioni, fa sapere che non si sono registrati picchi: a Milano non ci sono stati assalti ai treni

“Nuovo esodo verso il Sud” – Il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, su Facebook parla di un “nuovo esodo da Nord a Sud” nella notte.

“Di nuovo ondate di pugliesi che tornano dal nord. E con loro arrivano migliaia di possibilità di contagio in più”.

In Puglia ieri si è registrato un balzo di 50 nuovi casi di pazienti positivi al coronavirus che ha portato i contagiati a 158. Anche l’assessore regionale alle Infrastrutture della Regione Sicilia, Marco Falcone, si unisce all’appello e chiede di bloccare i treni:

“Gli enormi sacrifici che gli italiani hanno accettato di compiere rischiano di essere vanificati dalle zone d’ombra del decreto #iorestoacasa come il mancato blocco dei treni. Nelle ultime ore, infatti, sembra che sia ripreso il flusso di viaggiatori verso il Mezzogiorno, un’emorragia che richiede divieti ancora più stringenti da Roma”

La governatrice calabrese, Jole Santelli, condivide la preoccupazione:

“Voglio tranquillizzare i calabresi: ho sentito il prefetto di Catanzaro che mi ha rassicurata sulla rete dei controlli che saranno capillari, ai fini della prevenzione del contagio”

Un altro “esodo” dal Nord Italia verso la Calabria. Voglio tranquillizzare i calabresi: ho sentito il Prefetto di Catanzaro che mi ha garantito controlli capillari. A chi rientra raccomando il rispetto della quarantena e la segnalazione della presenza su https://t.co/hy3SyJyQ6n pic.twitter.com/fMcPgtE8Rp — Jole Santelli (@SantelliJole) March 14, 2020



Ma la Polizia ferroviaria, incaricata di fare i controlli nelle stazioni, fa sapere che non si sono registrati picchi: a Milano non ci sono stati assalti ai treni come era accaduto lo scorso 7 marzo, dopo l’annuncio dello stop agli spostamenti in Lombardia, anche se dopo la chiusura dell’aeroporto di Linate i treni sono effettivamente rimasti l’unico modo per tornare verso Sud, nonostante la netta riduzione delle corse. Ieri i controlli effettuati dalla Polfer sono stati 3957 (con 18 denunciati), senza nessun picco rispetto agli ultimi giorni. I passeggeri arrivati questa mattina dalle regioni del nord in Puglia sono alcune decine, come certificano i sindaci: 20 a Lecce, a 5 Bari e Foggia. I passeggeri – prevalentemente fuorisede e studenti Erasmus rientrati dall’estero – devono avere l’autocertificazione, essere sottoposti a controlli e rispettare l’obbligo della quarantena domiciliare una volta arrivati a casa.