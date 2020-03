CorMez: la sfida di Ponticelli, un ospedale in 18 giorni. Appalto da oltre 10 milioni

Reparti di terapia intensiva in moduli prefabbricati nei parcheggi dei reparti. Potranno ospitare centinaia di pazienti

Sul CorMezz il tentativo tutto napoletano di realizzare in pochi giorni dei reparti di terapia intensiva per i pazienti Covid-19. 72 posti letto complessivi, realizzati in moduli prefabbricati. Nei parcheggi dei reparti. Un po’ sull’esempio della Cina. I lavori – banditi dalla Regione Campania – se li è aggiudicati la MED engineering di Padova. Un appalto di dieci milioni e 300mila euro.

Uno dei reparti sorgerà a Ponticelli, all’Ospedale del Mare, un altro a Caserta, al Sant’Anna e San Sebastiano, il terzo a Salerno, al Ruggi.

All’Ospedale del Mare il cantiere durerà 18 giorni per i primi moduli da 24, poi altri 15 per gli altri 48 posti.

Il quotidiano riporta le dichiarazioni dell’ingegner Roberta Santaniello, dirigente regionale della Protezione civile e della Centrale acquisti.

«Il progetto permetterà di avere 120 posti in tre aree della regione utilizzabili immediatamente. L’obiettivo è di creare oltre 300 posti dedicati al Covid-19. Poi, alla fine dell’emergenza quei plessi potranno essere utili per il triage».

Ma c’è un rischio. Lo solleva il direttore generale dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva. Quello di avere

«i contenitori pronti, ma senza i contenuti».

Mancano infatti macchinari e dispositivi di sicurezza.