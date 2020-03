Cnn: il Coronavirus ferma anche l’Nba, trovato giocatore positivo al virus

Il Coronavirus ferma anche l’Nba. La notizia è sulla Cnn. Un giocatore della Utah Jazz è stato trovato positivo al virus proprio prima della partita con l’Oklahoma City Thunder, mercoledì. Lo ha dichiarato la squadra stessa.

La partita è stata rimandata ed è stata annunciata la sospensione della stagione fino a data da definire.

Il Jazz ha aggiunto che

“stiamo lavorando a stretto contatto con i funzionari statali del CDC, dell’Oklahoma e dello Utah e l’NBA per determinare come procedere al meglio mentre raccogliamo maggiori informazioni. Il giocatore è attualmente in cura presso lo staff sanitario dell’Oklahoma City. In coordinamento con l’NBA e i funzionari statali, forniremo aggiornamenti al momento opportuno”.