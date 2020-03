Ci è arrivata persino la Uefa (miracolo!), stop alla Champions e all’Europa League

Secondo la stampa spagnola manca solo l’ufficialità. Ha dovuto attendere che mettessero in quarantena la Juventus, e il Real Madrid. Che si fermasse tutto il basket, compresa l’NBA. E che la McLaren abbandonasse l’inizio del Mondiale

Alla fine, ma proprio alla fine, c’è arrivata anche la UEFA: secondo le indiscrezioni della stampa spagnola si fermano la Champions e l’Europa League. Dopo la straniante serata europa di ieri, mentre l’Italia chiudeva i negozi, a Liverpool si giocava davanti a 60.000 spettatori e a Parigi le porte chiuse trasferivano le folle fuori allo stadio, anche il governo del calcio europeo è stato costretto a dire stop. Manca solo l’ufficialità

Ha dovuto attendere che mettessero in quarantena la Juventus, e il Real Madrid. Che si fermasse tutto il basket, compresa l’NBA. E che la McLaren abbandonasse l’inizio del Mondiale.

Si ferma dunque il calcio, almeno a livello di club. Resta in sospeso – per ora – quello delle nazionali: c’è l’Europeo ancora in piedi, che tutti spingono perché venga spostato nel 2021. Considerato il precedente l’Uefa potrebbe aspettare un altro mese per capire.