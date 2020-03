Cannavaro invia 30mila mascherine per il Cotugno

Il calciatore azzurro dalla Cina non vuole lasciare soli i napoletani ed ha pronto un nuovo carico di respiratori

Anche il Governatore della Regione De Luca si è visto costretto oggi a far presente alla Protezione Civile che al Sud scarseggiano oltremodo i dispositivi di sicurezza negli ospedali, oltre che al materiale per allestire gli ospedali. E così si continua ad andare avanti grazie alle donazioni. Alla lunga lista si è aggiunto in queste ore anche Fabio Cannavaro che ha inviato all’Ospedale Cotugno un carico di 30 mila mascherine

“Non amo parlare di queste cose. Quelli come me è giusto che si impegnino in prima persona. Questa era una cosa che sentivo mia, un modo di star vicino alla mia gente e non ho molto voglia di pubblicizzarlo. Spero siano cose utili”

Ma non basta, considerando i suoi canali preferenziali, Cannavaro sta approntando una nuova spedizione per far arrivare anche respiratori per la terapia intensiva e intanto ricorda a tutti

“Non mi stanco di ripetere che insieme agli altri Campioni del Mondo 2006 stiamo sostenendo una raccolta fondi per la Croce Rossa e ricordo a tutti che si può continuare a donare a www.gofundme.com/italiawc2006 abbiamo già superato 300 mila euro e con questi cominceremo ad acquistare tre nuove ambulanze che mi auguro al più presto possano essere a disposizione della Croce Rossa”.