Brusaferro: “Siamo al plateau ma non è finita. Adesso dobbiamo iniziare la discesa”

Il presidente dell’Iss in conferenza stampa: “La discesa inizia se continuiamo a porre la massima attenzione a quello che facciamo, ai nostri comportamenti. Impensabile un azzeramento a breve”

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, ha tenuto la consueta conferenza stampa per fare il punto sulla curva dei contagi Covid-19. Ha spiegato che, in base a quanto racconta la curva, siamo arrivati al plateau, ovvero alla fase in cui il picco di contagi si mantiene stabile.

Queste le sue parole:

“La curva ci mostra che siamo al plateau. Questo non significa che abbiamo raggiunto la vetta e che è finita. Significa che adesso dobbiamo iniziare la discesa e la discesa inizia se continuiamo a porre la massima attenzione a quello che facciamo. Ai nostri comportamenti. Applicando le misure, che servono ancora”.

Brusaferro ha continuato:

“La scommessa è evitare misure che portino la curva a risalire. Mai abbassare la guardia. La discesa va gestita. Impensabile un azzeramento a breve”.