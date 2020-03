Altro che “immunità di gregge”, il Regno Unito corre al supermercato e vara leggi alla De Luca

Il Telegraph: over 70 in isolamento forzato per 4 mesi, chi si rifiuta di fare i test rischia la prigione. La popolazione ha paura dell'”esperimento” di Johnson e si chiude in casa

Paura eh? Qualche giorno a sedimentare l’informazione (“moriranno centinaia di migliaia di persone, abituatevi all’idea di perdere i vostri cari prima del tempo”) e poi gli inglesi hanno cominciare a capire il grande “esperimento” epidemiologico del governo Johnson: ne faranno le spese loro, in particolare le persone anziane. Mentre il mondo scientifico quasi all’unanimità condanna la scommessa dell’immunità di gregge (che non ha fondamenti per ora) la popolazione che ha votato la Brexit (in gran parte pentendosene poi) e un’esecutivo populista si riversa nei supermercati ad accaparrarsi le derrate alimentari, come e peggio è già successo anche da noi.

Il governo intanto naviga a vista e lo dimostra ogni giorno di più. Questa settimana, scrive il Telegraph, approverà e promulgherà misure “alla De Luca”: le persone con di età superiore ai 70 anni dovranno restare in isolamento forzato per quattro mesi, e chi non dovesse rifiutarsi di sottoporsi al test o di andare in quarantena rischia una multa di mille sterline e la prigione.

Il Regno Unito sta varando in queste ore delle norme speciali che consentono alla polizia, in Inghilterra e Galles, di usare “una forza ragionevole” per trattenere le persone che sono a rischio di infettare altri.

I nuovi regolamenti, già pubblicati sul sito del ministero, stabiliscono che coloro che sono sospettati di essere infetti devono acconsentire a farsi fare il tampone o il prelievo di sangue. Devono inoltre divulgare la cronologia dei viaggi e le persone con cui sono state in contatto, e possono essere multati per aver fornito informazioni false.

Matt Hancock, il segretario alla salute, ha avvisato che la Gran Bretagna potrebbe seguire presto la Francia e chiudere ristoranti e bar, lasciando aperti solo negozi di alimentari e farmacie. Insomma, la teoria dell’immunità di gregge è già in retromarcia.