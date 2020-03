L’Inghilterra fuori dal mondo: “Ormai è tutto inutile, abituatevi a perdere i vostri cari”

“Le misure restrittive sono inutili, arriviamo all’estate con l’immunità di gregge”: in pratica il governo inglese sta accettando il rischio calcolato che muoia più di un milione di cittadini

Visto che la “peggiore crisi sanitaria di questa generazione” è “inevitabile”, allora perché rovinarsi la vita con misure restrittive? Tanto vale aspettare che l’epidemia di Covid-19 faccia il suo corso, uccida centinaia di migliaia di persone il prima possibile, così arriviamo all’estate con “l’immunità di gregge”. Non è Il senso della vita dei Monty Python, è la politica del Regno Unito per affrontare la pandemia di coronavirus. Parola del premier Boris Johnson: “Abituatevi all’idea di perdere i vostri cari prima del tempo”.

Mentre il mondo si affanna in maniera scomposta a chiudersi sperando di rallentare il contagio, l’Inghilterra va nella direzione opposta: sceglie di schiantarsi contro il muro, per farla finita il prima possibile. E’ una sorta di “brexit” epidemiologica: il sovranismo scientifico alla massima espressione.

Per questo motivo il governo di Jonnson ha deciso di mantenere le scuole aperte, perché “chiuderle farebbe più male che bene”. I consiglieri del governo dicono che nello scenario peggiore verrebbe contagiato l’80 per cento della popolazione. Nel Regno Unito vivono 66 milioni di abitanti, l’OMS ha calcolato che il virus causa la morte del 3,4 per cento degli infetti: in pratica il governo inglese sta accettando il rischio calcolato che muoia più di un milione di inglesi.

Johnson ha annunciato che d’ora in poi i tamponi per il coronavirus saranno fatti soltanto alle persone ricoverate in ospedale. E il Partito Laburista ha detto di sostenere le scelte del governo.

Ovviamente la “teoria” del Regno Unito è stata immediatamente condannata dagli esperti mondiali. Ma si basa invece su uno zoccolo duro di scienziati inglesi che tra cui Patrick Vallance, capo consigliere scientifico del governo: “Non si può formare l’epidemia completamente e quindi non dobbiamo tentare di fermarla completamente. Sì, il Coronavirus è una brutta malattia ma nella maggioranza dei casi ha soltanto sintomi lievi. Il virus sarà stagionale e tornerebbe anche il prossimo inverno. Per questo è importante sviluppare un’immunità di gregge, per tenere sotto controllo il virus a lungo termine”.

L’immunità di gregge, che normalmente si ottiene con la diffusione del vaccino, il governo inglese vorrebbe ottenerla sacrificando i cittadini sperando che il virus non muti e che i sopravvissuti sviluppino una vera immunità.