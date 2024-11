Gasperini, dopo la Coppa Italia confronto con l’Atalanta sul futuro. Il Napoli aspetta (tmw)

De Laurentiis vuole capire se l’allenatore lascerà il suo club. La sensazione è che l’Atalanta arriverà a Dublino con le idee chiare sul suo destino

Gasperini non si è ancora confrontato con la famiglia Percassi sul suo futuro, ma potrebbe farlo presto dopo la finale di Coppa Italia. Intanto il Napoli osserva, mentre sono in corso le trattative per Conte.

Tuttomercatoweb scrive:

Gasperini fino a questo momento non s’è ancora confrontato con la famiglia Percassi sul suo futuro, non ha avuto modo visti i tantissimi impegni ravvicinati. Ma conosce da tempo l’apprezzamento del Napoli, club che l’ha posto in cima alla sua lista delle preferenze perché convinto che da lui e dal direttore sportivo Manna si possa ripartire per un nuovo e lungo ciclo in cui i risultati e la valorizzazione dei giovani devono viaggiare di pari passo.

Gasperini, De Laurentiis vuole capire se lascerà l’Atalanta

Però De Laurentiis che nel frattempo è entrato in contatto anche con altri allenatori (Conte, Pioli e Italiano) ha ora fretta di scegliere il nuovo tecnico, anche per iniziare concretamente a muoversi sul mercato. E per questo attende una risposta, vuole capire se davvero Gasperini lascerà l’Atalanta al termine di questa stagione.

In questo senso, dopo la finale di Coppa Italia potrà ricevere la risposta che sta cercando perché in casa Atalanta inizieranno i confronti con l’allenatore per capire se ci sono o meno i presupposti per andare avanti insieme. La famiglia Percassi forte di un contratto valido fino al 30 giugno 2025 vorrebbe trattenerlo, anche rinnovargli il contratto. Ma Gasperini dal canto suo è molto allettato dall’idea di ripartire da Napoli, di ricostruire il Napoli dopo quest’annata difficile.

Ancora qualche giorno e la situazione sarà delineata. L’impressione è che l’Atalanta arriverà alla finale di Dublino in programma tra una settimana con le idee già molto chiare circa il destino del suo attuale allenatore.

