Premier League: i club al voto per eliminare il Var (Bbc)

La proposta è partita dal Wolverhampton. I club voteranno nell’assemblea che si terrà il prossimo 6 giugno

I club di Premier League decideranno se abolire o meno il Var durante l’assemblea mese prossimo. È stato il Wolverhampton a fare richiesta per prendere questa decisione durante l’assemblea.

Premier League, al voto per decidere se eliminare il Var

La Bbc scrive:

I club della Premier League voteranno se eliminare il Var dalla prossima stagione durante l’assemblea generale annuale del mese prossimo.

I Wolves hanno presentato formalmente una risoluzione alla Premier League che porterà ad una votazione quando i 20 club membri si incontreranno ad Harrogate il 6 giugno.

Il club ha affermato che il Var è stato introdotto “in buona fede” ma ha portato a “numerose conseguenze negative non intenzionali che stanno danneggiando il rapporto tra tifosi e calcio”.

Il Var è stato introdotto nel 2019 per supportare gli arbitri in campo nelle decisioni chiave delle partite, ma in questa stagione si sono verificati numerosi episodi controversi.

“Il prezzo che stiamo pagando per un piccolo aumento della precisione è in contrasto con lo spirito del nostro gioco“, si legge in una dichiarazione dei Wolves.

La Premier League ha affermato di “riconoscere le preoccupazioni” sul Var ma di “supportare pienamente” la tecnologia e continuerà a lavorare con l’organismo arbitri Pgmol (Professional Game Match Officials Board) per apportare miglioramenti.

La Svezia dice no al Var. La federazione scandinava ha cambiato idea dopo aver visto che la maggioranza dei club e delle associazioni regionali era contro.

Dà la notizia il Times:

“La federazione scandianva ha cambiato idea dopo che la maggioranza dei club e delle federazioni regionali ha votato contro l’uso della tecnologia anche nelle competizioni europee”.

