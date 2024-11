Il mondo Juventus è sicuro: Conte sarà il prossimo allenatore del Napoli

Il giornalista di “Radio bianconera” Leonetti su X: “Conte è vicinissimo al Napoli”

Le voci di Conte prossimo al Napoli si fanno più insistenti. Le due parti stanno trattando per trovare un’intesa economica. Per Franco Leonetti, giornalista di Radio Bianconera il tecnico leccese è vicinissimo alla società azzurra.

Antonio Conte vicinissimo al Napoli — FRANCO LEONETTI (@LeonettiFrank) May 15, 2024

L’accordo tra il Napoli e Antonio Conte è vicino. Secondo quanto riportato da SportMediaset, le due parti hanno trovato l’intesa più o meno su tutto. Si parla di un contratto triennale da 7 milioni a stagione. Il nodo da sciogliere riguarda la clausola per cui se il Napoli non dovesse qualificarsi alla Champions 2025/2026, allora De Laurentiis potrebbe interrompere unilateralmente il rapporto. Si parla già di mercato: il punto fermo sarà Kvara, Conte non vorrebbe privarsi di lui. Altri due colpi che piacciono all’allenatore pugliese sono Gudmundsson e Luis Alberto.

Scrive SportMediaset:

“Sembra essere ormai a un passo l’accordo tra il Napoli e Antonio Conte a partire dalla prossima stagione. Nell’incontro andato in scena poche ore fa, sarebbe stata trovata l’intesa su tutto o quasi, tanto che si sarebbe già iniziato a parlare delle prossime mosse di mercato. Conte approderebbe sulla panchina azzurra con un contratto triennale da 7 milioni di euro a stagione. L’unico nodo che resta da sciogliere riguarda la clausola che De Laurentiis vorrebbe inserire: se il Napoli non dovesse qualificarsi per la Champions League 2025-2026, allora il presidente vorrebbe la facoltà di interrompere unilateralmente la collaborazione”.

Sul mercato:

“Il primo punto è relativo alla conferma di Kvaratskhelia. Conte non vorrebbe privarsi del suo talento, attorno al quale costruire l’attacco.

Ma c’è di più. Tra i nomi graditi al tecnico pugliese ci sarebbero due big di Genoa e Lazio. Il primo risponde al nome di Albert Gudmundsson, il secondo è Luis Alberto”.

