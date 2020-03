A Bergamo si allestisce l’ospedale da campo degli alpini in Fiera. Ma l’ente non gradisce

Sul Corriere Bergamo. Una misura necessaria perché non c’è più posto nelle terapie intensive. Potrebbe partire tra una settimana. Accoglierà 300 pazienti

A Bergamo non ci sono più posti letto in terapia intensiva. E allora intervengono gli Alpini. Da questo pomeriggio le penne nere saranno al lavoro per allestire un ospedale da campo in grado di accogliere almeno 300 pazienti. Sorgerà nello spazio della Fiera di via Lunga. La notizia è sul Corriere Bergamo.

Negli spazi al chiuso saranno sistemati gli ammalati, nei parcheggi, invece, le tende che serviranno per la logistica e l’accoglienza.

L’obiettivo è di recuperare in Fiera circa 100 posti per la Terapia sub intensiva, con il casco per aiutare i malati a respirare, e 200 per chi è già uscito dalla fase critica. Sono previsti anche due posti letto di Terapia intensiva destinati alle emergenze, due ambulatori, una farmacia, un laboratorio di analisi e una Radiologia.

Stamattina il primo sopralluogo, poi, se arriveranno gli impianti per l’ossigeno, si potrà aprire tra una settimana.

Ma il quotidiano scrive che i gestori dell’ente fieristico non avrebbero gradito la decisione del Governo.

“Una decisione, dal loro punto di vista, calata dall’alto e pare appresa durante la conferenza stampa del commissario per l’emergenza Angelo Borrelli”.

Una fiera che tra l’altro è chiusa e non prevede l’apertura imminente.