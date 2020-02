Napoli in festa per la Nazionale di basket: al PalaBarbuto l’Italia batte la Russia 83-64

L’occasione è speciale anche se non conta per la qualificazione agli Europei. Partita dominata dagli azzurri di Sacchetti

Un PalaBarbuto tinto d’azzurro come da tanti, troppi anni non si vedeva così. L’occasione è speciale, ma non troppo: la Nazionale Italiana di pallacanestro torna a giocare a Napoli, per una partita che però in ottica qualificazione ai prossimi Europei non pesa per la squadra di Sacchetti, già parte della competizione in quanto paese ospitante. L’Italia si schiera con Spissu, Fontecchio, Vitali, Ricci e Tessitori, mentre la Russia risponde con Antipov, Fridzon, Ivlev, Kulagin e Strebkov. L’avvio non sorride particolarmente alla Nazionale, che in breve si trova sotto 4-11. Sacchetti richiama la squadra al timeout, l’uscita è delle migliori perché gli azzurri rispondono con un parziale di 13-2 inaugurato da Spissu e chiuso dalle due triple di Ricci. Kulagin e Motovilov tengono la Russia in scia, dopo i primi 10′ è 26-24 per l’Italia. Il secondo quarto è a marce decisamente basse, le squadre segnano poco e complessivamente attaccano molto male. Fontecchio si assume qualche responsabilità in più, la sua tripla e quella di Akele valgono un allungo decisivo (41-33).

Nella ripresa la Nazionale va per chiuderla: Tessitori è indemoniato su entrambi i lati del campo, la precisione di Vitali fa scuola dentro e fuori area, con e senza ritmo. Zakharov tiene viva la speranza con cinque punti consecutivi, ma Spagnolo nel finale attacca senza esitare e segna subendo il fallo che viene trasformato dalla lunetta per il 62-51 con cui l’Italia si approccia all’ultimo quarto. I dieci minuti hanno poco da dire, i russi non approfittano dei pochi passaggi a vuoto dell’Italia e Sacchetti sperimenta anche il quintetto piccolo per il finale di gara. Il punto esclamativo lo mette Vitali dall’arco, finisce 83-64.

ITALIA-RUSSIA 83-64

(26-24, 41-33; 62-51)

ITALIA: Bortolani 3, Fontecchio 10, Ricci 19, Spagnolo 3, Tambone, Akele 3, Baldi Rossi 7, Ruzzier 7, Spissu 10, Tessitori 6, Tote, Vitali 15.

RUSSIA: Antipov 14, Baburin, Fridzon 6, Ivlev 10, Kulagin 17, Ilnitskiy, Klimenko, Motovilov 10, Sopin, Strebkov, Valiev 1, Zakharov 6.