La Gazzetta solleva qualche dubbio sul rigore concesso alla Juve

Calabria va per ostacolare un tiro, di spalle sulla rovesciata di Ronaldo, assumendosi il rischio del braccio largo. Basta il rigore?

La Gazzetta dello Sport nella sua moviola si occupa ovviamente del rigore “dubbio” concesso alla Juve nel finale della gara contro il Milan che ha concesso ai bianconeri di trovare il pareggio. Non si spinge alle medesime considerazioni fatte da noi ieri sera sul fatto che è un rigore in totale controsenso rispetto alle stesse indicazioni date da Rizzoli in situazioni del genere, e incredibilmente simile al rigore non concesso al Napoli proprio la sera prima (il tocco di mani in area di De Vrij), ma solleva comunque qualche dubbio

“Partiamo dalla fine e cioè dal fallo di mani di Calabria che porta al rigore del pari, dopo l’on field review di Valeri suggerita dal Var. Il difensore del Milan viene colpito sul braccio mentre è di schiena dalla rovesciata di Ronaldo. Argomenti a favore: braccio largo, Calabria aumenta il volume per ostacolare il tentativo di girata. Argomenti contrari: distanza ravvicinata e Calabria è voltato di spalle, non vede la palla colpita dal portoghese. L’episodio ricorda il penalty concesso al Brescia a Cagliari alla prima giornata, ma c’è una piccola differenza: Cerri saltò mancando la palla prima di essere colpito sul braccio dal tocco dell’avversario, invece Calabria va per ostacolare un tiro, assumendosi il rischio del braccio largo. Basta il rigore? Un po’ di dubbio resta”.