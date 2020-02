Il vice presidente della federazione polacca: “Zielinski? Sottovalutato dal Napoli”

Il vice presidente della Federazione polacca, Marek Koźmiński, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato dell’attuale situazione della squadra allenata da Gattuso e anche della partita di stasera con il Brescia, da ex giocatore della squadra lombarda.

Su Zielinski:

“Ha doti calcistiche importanti, in nazionale fa cose stratosferiche, gli manca qualcosa per prendere la squadra per mano e portarla al successo. È troppo buono, gli manca un po’ di cattiveria calcistica, ma sta facendo grandi progressi”.