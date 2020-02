Il Coronavirus corre più della Formula1: rimandato il GP della Cina, a rischio quello in Vietnam

La gara che doveva tenersi il 19 aprile a Shanghai verrà riprogrammata in seguito. Lo ha ufficializzato la Fia

Niente Gran Premio della Cina. Il Coronavirus va più forte della Formula 1 e blocca il calendario di uno degli sport più ricchi al mondo. La Fia ha ufficializzato che la gara che doveva tenersi il 19 aprile a Shanghai sarà riprogrammata in un secondo momento.

E per l’epidemia di Covid-19 (questo il nome ufficiale dato alla malattia trasmessa dal virus) potrebbe saltare anche il Gp del Vietnam, che dovrebbe debuttare proprio quest’anno due settimane prima di quello cinese.

Con il bilancio delle vittime in aumento ogni giorno, i boss della F1 non possono che fermarsi anche se devono far fronte ad un calendario record con 22 gare e quasi nessuno spazio libero per infilarci un eventuale “recupero”.